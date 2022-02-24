Son dakika: Putin emri verdi! Donbas’a askeri operasyon başlatıldı

Sunucunun, "Bu gece bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanmak için nedeniniz var mı?" sorusuna Blinken, "Evet var. Ne yazık ki Rusya askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın kuzeyi doğusu ve güneyine gidecek şekilde son noktada konuşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor." yanıtını verdi.

Blinken, sunucunun bu tahmininde kesinlik payını sorması üzerine, "Bakın kesin bir zaman ya da saat veremem ancak Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır." ifadesini kullandı.