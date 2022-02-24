Son dakika: Putin emri verdi! Donbas’a askeri operasyon başlatıldı

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri geliyor.
PUTİN'DEN UKRAYNALI ASKERLERE ÇAĞRI
Perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmada Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna'yı herhangi bir kan dökülmesinden sorumlu olacağı konusunda uyardı. Ukrayna hükümetinin önemli web siteleri bir dizi siber saldırının ardından çöktü. ABD'li yetkililer, bir saldırının Rus askeri harekâtına eşlik edebileceği konusunda uyarmıştı.
AYRILIKÇI LİDERLER PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ
Gece saatlerinde gelen bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.
DONBAS'TA TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI
Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 18 Şubat'tan itibaren 96 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini bildirdi.
Bu sayının duruma göre 500 bine ulaşma ihtimali olduğunu belirten Çupriyan, ülkenin 12 bölgesinde gelenler için 230 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu, 74 bölgenin de sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev de bölgeye 2 binden fazla çocuğun getirildiğini, bunların 1500'ünün okula kaydının yapıldığını açıkladı.
ABD UYARMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini ancak diplomasi için hala vakit olduğunu açıkladı. Blinken, NBC televizyonunda katıldığı canlı yayında, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sunucunun, "Bu gece bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanmak için nedeniniz var mı?" sorusuna Blinken, "Evet var. Ne yazık ki Rusya askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın kuzeyi doğusu ve güneyine gidecek şekilde son noktada konuşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor." yanıtını verdi.
Blinken, sunucunun bu tahmininde kesinlik payını sorması üzerine, "Bakın kesin bir zaman ya da saat veremem ancak Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır." ifadesini kullandı.
ABD'nin yaptırımlar açısından Rusya'yı yolundan çevirmek için seçeneksiz kalıp kalmadığının sorulması üzerine ise Blinken, "Ben hala büyük bir saldırıyı önlemek için şans olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylemem gerekirse Rusya saldırı başlatmanın son safhasında." dedi.
UKRAYNA, BM GÜVENLİK KONSEYİNİ TEKRAR ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi üzerine tekrar acil toplantıya çağırdı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından, Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri yardım için Rusya'ya yaptıkları son çağrıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiğini duyurdu.
Kuleba, paylaşımda, "Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgal yönetimlerinin, güvenlik durumunun daha da tırmanması anlamına gelen askeri yardım sağlanması talebiyle Rusya'ya yaptığı başvuru nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti." ifadesini paylaştı.
Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıması üzerine BM Güvenlik Konseyi, yine Ukrayna'nın çağrısı ile 21 Şubat gecesi saat 21.00'de acil toplanmıştı.