SON DAKİKA! Putin emri verdi! Rusya’nın Ukrayna işgali başladı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Dehşete düştük...

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TASARIMI ÇOK HATALI"

Rusya'ya olan tepkisini BMGK salonu çıkışında da devam ettiren Ukrayna Büyükelçisi Sergei Kislitsa, böyle bir durumda Rusya'nın dönem başkanlığının "hatalı" olduğunu söyledi.

Kislitsa, bir soru üzerine Rusya'nın başlattığı saldırının en kısa zamanda binlerce insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek "Dünyanın her şeye rağmen bir araya gelmesini ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymasını istiyorum." dedi.

Rus Büyükelçisi Nebizia'nın "Saldırıların Ukrayna halkına değil, iktidardakilere yönelik" olduğunu söylemine de tepki veren Kislitsa, Rus mevkidaşını "kelimelerle oynamakla" suçladı.

Toplantının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya'dan Ukrayna'ya karşı saldırılarını durdurmasını istemiş ve "barışa bir şans daha verilmesi" çağrısında bulunmuştu.