Son dakika | Putin operasyon bölgesine gidecek mi? Kremlin’den Rusya Ukrayna savaşı açıklaması...

24 SAAT MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ

Ukrayna ve Rus müzakere heyetlerinin bugün görüşmeleri sürdürdüğü ile ilgili daha önce bilgi aldıklarını söyleyen Peskov, "Müzakerelerin şu an sürüp sürmediğini bilmiyorum ama bugün müzakere heyetlerinin toplantı yapması planlanıyor. Medinsky başkanlığındaki heyetimiz uzmanlarımız ve ilgili departmanların katılımıyla 24 saat müzakere etmeye hazırız. Ne yazık ki Kiev'den benzer bir gayret görmüyoruz" ifadelerini kullandı.