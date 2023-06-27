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Giriş Tarihi: 27.6.2023 13:55 Son Güncelleme: 27.6.2023 14:06

SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: ''İç savaşı fiilen durdurduk"

SON DAKİKA HABERİ... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya seslendi. Ordunun iç savaşı engellediğini ve Rus halkının güvenliğini sağladığını söyledi.

SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: ’’İç savaşı fiilen durdurduk

Wagner krizi sonrası orduya hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orduya Rusya'nın ardasında durup mücadele verdiğini belirtti. Putin açıklamalarında hiçbir askerin Ukrayna'dan lçekilmediğini belirtti.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları...

Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." dedi.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

Zolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi..

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: ''İç savaşı fiilen durdurduk"
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