Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan Gazze’de öncü rol üstleniyor

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl ilk kez yapılan 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.
"GAZZE'DEKİ DURUMUN NORMALE DÖNMESİNDE ÖNEMLİ BİR LİDER ROLÜ SERGİLİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurgulayan Putin, Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halinde olduklarını ve görüşlerinin örtüştüğünü de söyledi.
Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki çabaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. Öncü rol üstleniyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin.
Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok."
"GELECEK YILIN BAŞINDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEBİLİRİM"
Putin ayrıca, gelecek yılın başında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.
"FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINDAN YANAYIZ"
Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasına dair BM kararlarının uygulanmasından yanayız. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın