Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan Gazze’de öncü rol üstleniyor

"Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. Öncü rol üstleniyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin.