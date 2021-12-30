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Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:29 Son Güncelleme: 30.12.2021 12:45

SON DAKİKA: Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti...

Son dakika haberleri... Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılını kutladı.

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Yapılan açıklamaya göre, Putin'in Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, koronavirüs pandemisi sürecindeki zorluklara rağmen, başta ekonomik iş birliği olmak üzere enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde olumlu adımlar atıldığı ifade edildi.

Putin, yeni yıl tebriği görüşmelerinde dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de yeni yılını kutladı.

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SON DAKİKA: Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği
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