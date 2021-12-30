SON DAKİKA: Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

İKİLİ İLİŞKİLERE DAİR AÇIKLAMALAR

Yapılan açıklamaya göre, Putin'in Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, koronavirüs pandemisi sürecindeki zorluklara rağmen, başta ekonomik iş birliği olmak üzere enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde olumlu adımlar atıldığı ifade edildi.

Putin, yeni yıl tebriği görüşmelerinde dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de yeni yılını kutladı.