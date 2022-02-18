SON DAKİKA: Putin’den bir açıklama daha: Donbas’ta tansiyon yükseliyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı. Putin, daha sonra Ukrayna ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Savaş çanlarının çaldığı bölgede Donbas'a dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, "Tansiyon yükseliyor" dedi.

MİSK ANLAŞMASI'NA VURGU

Putin, Minsk Anlaşmasını hatırlattı, 'Barış süreci devreye alınmalı' dedi. Putin, Minsk Anlaşması'nın Batı tarafından sekteye uğratıldığını da söyledi. Putin Kiev'in yapması gerekenin Donbas temsilcileri ile görüşmek olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'nın sistematik olarak anlaşmaları ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.