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Giriş Tarihi: 18.2.2022 16:47 Son Güncelleme: 18.2.2022 17:00

SON DAKİKA: Putin'den bir açıklama daha: Donbas'ta tansiyon yükseliyor...

SON DAKİKA: Putin’den bir açıklama daha: Donbas’ta tansiyon yükseliyor...

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ta tansiyonun yükseldiğini söyledi, Minsk Anlaşması uyarısında bulundu. Putin, "Barış sürecine dönülmeli." ifadelerini kullandı. Putin, Minsk sürecinin Avrupa yüzünden sekteye uğradığını da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı. Putin, daha sonra Ukrayna ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Savaş çanlarının çaldığı bölgede Donbas'a dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, "Tansiyon yükseliyor" dedi.

MİSK ANLAŞMASI'NA VURGU

Putin, Minsk Anlaşmasını hatırlattı, 'Barış süreci devreye alınmalı' dedi. Putin, Minsk Anlaşması'nın Batı tarafından sekteye uğratıldığını da söyledi. Putin Kiev'in yapması gerekenin Donbas temsilcileri ile görüşmek olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'nın sistematik olarak anlaşmaları ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

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SON DAKİKA: Putin'den bir açıklama daha: Donbas'ta tansiyon yükseliyor...
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