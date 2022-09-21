SON DAKİKA: Putin’den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti! Avrupa’ya gözdağı: Her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil

NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?

Putin'in konuşmasında, "Barı bize nükleer şantaj yapıyor. Toprak bütünlüğümüzü savunmak için her türlü silahı kullanırız." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

"BU BİR BLÖF DEĞİL"

Putin'in konuşmasında dikkat çeken satırbaşlarından biri de, "Batı'ya karşı kullanabilecek çok fazla silahımız va. Bunları kullanırız, bu bir blöf değil." ifadeleri oldu.