Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Putin'den savaş açıklaması: Dünya genelinde çatışma çıkma potansiyeli yüksek
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:49 Son Güncelleme: 26.10.2022 15:12

Son dakika | Putin'den savaş açıklaması: Dünya genelinde çatışma çıkma potansiyeli yüksek

Son dakika | Putin’den savaş açıklaması: Dünya genelinde çatışma çıkma potansiyeli yüksek

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

PUTİN TATBİKATI İZLEDİ

Nitekim Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

"BAŞARIYA ULAŞILDI"

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonunu'ndaki olaylar kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" dedi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Kirli bombalarla ilgili de konuşan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planları olduğunu iddia etti.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bombalar, küçük bir nükler silah ya da radyolojik silahlardan meydana geliyor. İnsanlara yönelik olan bu silahlarla bir mahalle ya da şehir on yıllar boyunca kullanılamaz hale gelebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Putin'den savaş açıklaması: Dünya genelinde çatışma çıkma potansiyeli yüksek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA