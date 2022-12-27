SON DAKİKA | Putin’den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı

2 AYDA BİR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek. Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasasındaki fiyatların yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak. Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.