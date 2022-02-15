SON DAKİKA: Putin’den ’Ukrayna’yı işgal’ açıklaması: Ne zaman başlıyorduk?

YALANLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir. Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor. Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Gerçekten tüm dünya bundan dolayı endişe içinde. Bu, Avrupa'da gerilimi tırmandırmak ve kışkırtmak yönünde görülmemiş enformasyon kampanyasından başka bir şey değil.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak.