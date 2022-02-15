SON DAKİKA: Putin’den ’Ukrayna’yı işgal’ açıklaması: Ne zaman başlıyorduk?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, konu iki ülke arasından çıkarak dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. ABD öncülüğünde NATO, Rusya'nın olası işgalinin bedelinin ağır olacağını ifade ederken, baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Açıklamalar birbirini kovalarken, uydudan çekilen görüntülerde Rus ordusunun Ukrayna sınırında taarruz pozisyonuna geçtiğinin tespit edildiği belirtildi. Rusya'nın, Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceği öne sürülürken, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in bu iddiayı tiye aldığına yer verildi.
RUSYA YARIN UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK!
ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.
ABD, Rusya'nın büyük bir askeri hareketl,lik içinde olduğunu, Rusya'yı yarın işgal edebileceğini öne sürdü.
PUTİN DALGA GEÇTİ
Rusya'nın Ukrayna'yı yarın işgal edeceği iddiaları ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin detayı dikkat çekti. Açıklamada, 'Putin savaşın ne zaman olacağını sordu' ifadesi kullanıldı.
YALANLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir. Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor. Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Gerçekten tüm dünya bundan dolayı endişe içinde. Bu, Avrupa'da gerilimi tırmandırmak ve kışkırtmak yönünde görülmemiş enformasyon kampanyasından başka bir şey değil.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak.