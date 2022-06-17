Son dakika | Putin’den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD’ye tarihi rest...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Putin 'Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadelerini kullanırken "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurdu. Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı." dedi.
Putin'in açıklamalarının satırbaşları...
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu. Ekonomimiz hakkındaki kasvetli beklentiler gerçekleşmedi. Enflasyonun üstesinden geldik.
BAŞARI ŞANSI YOK
Rusya'ya ekonomik saldırıların başarı şansı yok. Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurdu. Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı. AB siyasi egemenliğini kaybetti. AB ülkeşlerindeki eşitsizlik yaptırımlar nedeniyle artacak.
Ekonomik krizin sebebi biz değiliz. Kriz ukrayna'ya yapılam operasyon nedeniyle çıkmadı.
ABD'YE BÜYÜK REST!
ABD gıda üreticisi konumundan çıktı. Para basıyorlar ama küresel pazardan gıda alıyorlar.
TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?
Rusya tahıl ve gübre ihracatını karşılayacak konumdadır.
KARADENİZ'E MAYINLARI BİZ DÖŞEMEDİK
Karadeniz'deki mayınlar temizlenirse gemilerin güvenliğini sağlarız.
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