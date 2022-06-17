Son dakika | Putin’den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD’ye tarihi rest...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Putin 'Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadelerini kullanırken "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurdu. Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı." dedi.