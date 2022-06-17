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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:56 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:19

Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...

Son dakika | Putin’den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD’ye tarihi rest...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Öta yandan ABD'ye gıda krizi nedeniyle rest çekti. "Para basıyorsunuz ama, küresel pazardan gıda alıyorsunuz" dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Putin 'Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadelerini kullanırken "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurdu. Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı." dedi.

Putin'in açıklamalarının satırbaşları...

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu. Ekonomimiz hakkındaki kasvetli beklentiler gerçekleşmedi. Enflasyonun üstesinden geldik.

BAŞARI ŞANSI YOK

Rusya'ya ekonomik saldırıların başarı şansı yok. Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurdu. Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı. AB siyasi egemenliğini kaybetti. AB ülkeşlerindeki eşitsizlik yaptırımlar nedeniyle artacak.

Ekonomik krizin sebebi biz değiliz. Kriz ukrayna'ya yapılam operasyon nedeniyle çıkmadı.

ABD'YE BÜYÜK REST!

ABD gıda üreticisi konumundan çıktı. Para basıyorlar ama küresel pazardan gıda alıyorlar.

TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Rusya tahıl ve gübre ihracatını karşılayacak konumdadır.

KARADENİZ'E MAYINLARI BİZ DÖŞEMEDİK

Karadeniz'deki mayınlar temizlenirse gemilerin güvenliğini sağlarız.

AYRINTILAR GELİYOR

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Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
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