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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:14 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:18

Son dakika | Romanya'da Rus Büyükelçiliği'nde kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika | Romanya’da Rus Büyükelçiliği’nde kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Romanya'nın Bükreş kentindeki Rus Büyükelçiliği'nde bir kaza yaşandı. Aracıyla seyir halindeki sürücü büyükelçiliğin kapısına çarptı. Olay sonucu sürücü hayatını kaybederken, olayın Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle kaynaklanıp kaynaklamadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri: Romanya'nın Bükreş kentindeki Rusya Büyükelçiliği'nin kapısına sabah saatlerinde bir araç çarptı. Olay nedeniyle araç bir anda alev aldı. Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

OLAYIN SAVAŞLA BİR ALAKASI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olayın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Romanya'ya 24 Şubat'tan beri 600 binden fazla Ukraynalı mülteci gitti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika | Romanya'da Rus Büyükelçiliği'nde kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
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