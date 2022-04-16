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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda şok sözler: 3.Dünya savaşı başladı! Kiev tamamen yok edilmeli...
Giriş Tarihi: 16.4.2022 14:33 Son Güncelleme: 16.4.2022 14:36

SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda şok sözler: 3.Dünya savaşı başladı! Kiev tamamen yok edilmeli...

SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda şok sözler: 3.Dünya savaşı başladı! Kiev tamamen yok edilmeli...

Son dakika haberi: Rusya Devlet Televizyonunda çok konuşulacak sözler yer aldı. Rusya'nın savaş gemisi Moskova'nın vurulması ile 3.Dünya Savaşı'nın başladığını belirtildi. Kiev'in tamamen yok edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ukrayna'nın Neptün füzesi ile Rusya'nın savaş gemisi Moskova'yı vurması savaşı başka bir boyuta evirdi. Gerilim Türkiye'deki müzakere sonrası düşmeye başlarken, liderlerin masaya ne zaman oturacağı tartışılıyordu. Rus ordusu söz verdiği yerlerden çekilirken, Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri ikinci plana attı. Ukrayna Kiev ve birçok noktada kontrolü sağlarken, son olarak Rus gemisi Moskova'yı vurdu. 510 mürettabatın bulunduğu gemi batarken, Rusya Devlet Televizyonu Sunucusu Olga Skabeyeva çarpıcı ifadeler kullandı. NATO ile Rusya arasında savaşın başladığını söyleyen sunucu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in tamamen yok edilmesi gerektiğini de vurguladı.

OPERASYON ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI NEDENİYLE UZADI

Rus devlet televizyonu sunucusu Olga Skabeyeva, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki "özel harekatının" bu kadar uzun sürmesinin sebebinin Rusya'nın NATO'ya karşı Üçüncü Dünya Savaşı'na girmesi olduğunu söyledi.

Skabeyeva, "Biz kesinlikle NATO'nun kendisine karşı savaşıyoruz" dedi.

"GEMİMİZİN VURULMASI NET BİR SAVAŞ NEDENİ"

Neptün füzesi ile vurularak batırılan Rus savaş gemisi Moskova'yı hatırlatan sunucu, "Acil olarak karşılık vermeliyiz. Bu net bir savaş nedenidir. Kiev tamamen yok edilmeli." ifadelerini kullandı.

510 MÜRETTEBATI VARDI! UKRAYNA BATIRDI

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

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SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda şok sözler: 3.Dünya savaşı başladı! Kiev tamamen yok edilmeli...
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