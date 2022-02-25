Son dakika: Rus füzeleri Çernobil’i vurdu! Radyasyon uyarısı yapıldı!

Son dakika haberi… Rusya Ukrayna savaşında bu kez radyasyon tehlikesi baş gösterdi. Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.
Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çaldı. Rus ordusu, Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını akşam saatlerinde duyurmuştu.
TÜM AVRUPA TEHDİT ALTINDA
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmiş ve "Rus işgal güçleri Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor. Bu tüm Avrupa için bir savaş ilanı." ifadelerini kullanmıştı.
Kritik geçen gecenin ardından savaşın ikinci günü başlarken Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini, Rus birliklerinin santrali ele geçirdiğini açıklamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini dün 21.45'te bildirmişti.
Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini ifade eden Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtmişti.
RADYASYON SEVİYELERİNDE KORKUTAN ARTIŞ
Rusya'nın nükleer santrali ele geçirmesinin ardından gözler Çernobil'e çevrildi.
1986'da dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine sahne olan Çernobil'den bir son dakika haberi geldi.
Haber ajansı AP'nin bildirdiğine göre Rus bombardımanı, Çernobil'de bir radyoaktif atık deposuna çarptı. Füzelerin depoyu patlatmasının ardından radyasyon seviyelerinde anormal bir artış rapor edildi.
NELER OLMUŞTU?
Çernobil nükleer santrali dört reaktörden oluşuyor ve bunlardan sonuncusu 15 Aralık 2000'de kapatıldı. Bir reaktörün kapatılmasının ardından tamamen devre dışı kalması, kalıntıların yok edilmesi onlarca yıl sürüyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) paylaştığı bilgilere göre, son reaktördeki çalışma süreci, buradaki yakıt ve atıkların uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi ve radyoaktif olabilecek toprak ve su dahil olmak üzere tesis ile çevresindeki alanın tamamen arındırılması işlemlerini içeriyor.
IAEA'nın internet sitesinde söz konusu durumla ilgili "1986'da trajik kazanın meydana geldiği dördüncü reaktörün akıbeti henüz belli değil." ifadesi yer alıyor.
Dört numaralı reaktör, halihazırda nükleer sızıntı ve radyasyonu önlemek için dev bir metal kubbe içinde tutuluyor. Reaktörün patlamasının uzun vadeli etkisi hala hararetli tartışmaların kaynağı olmayı sürdürüyor.