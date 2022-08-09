SON DAKİKA | Rus petrol hattı işletmecisi Avrupa’ya petrol sevkiyatını durdurdu!

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

DOĞALGAZDA DA BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Rusya daha önce de doğalgaz konusunda bazı ülkelere ambargo uygulamıştı.

NE OLDU?

Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Avrupa, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.