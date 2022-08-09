SON DAKİKA | Rus petrol hattı işletmecisi Avrupa’ya petrol sevkiyatını durdurdu!

Son dakika haberi... Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.
Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.
Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.
Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.
Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.
DOĞALGAZDA DA BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI
Rusya daha önce de doğalgaz konusunda bazı ülkelere ambargo uygulamıştı.
NE OLDU?
Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Avrupa, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.
Rusya da yaptırımlara yanıt olarak Gazprom üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kısıtlamalara gitmeye devam ediyor.
Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu.
Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düşüren Gazprom, doğalgaz kesintisinin nedeni teknik arıza olarak gösteriyor.
YUNANİSTAN'A DOĞALGAZ AKIŞI DURUYOR
Son olarak Rus enerji şirketi, Yunanistan'a giden doğalgaz sevkiyatını bir süreliğine durduracağını duyurdu.
GEREKÇE BAKIM ÇALIŞMASI OLARAK GÖSTERİLDİ
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın doğalgaz şirketi DEPA kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazprom'un yapacağı kesintinin sebebi, Türk Akımı doğalgaz boru hattının yıllık olağan bakım çalışmaları olarak gösterildi.
Bilgiye göre 27 Haziran'a kadar devam edecek kesintinin Yunanistan'da doğalgaz sıkıntısına yol açmayacağı, eksiğin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kaynakları ile telafi edilmesi öngörülüyor.