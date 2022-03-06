Son dakika: Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke iki ülke arasındaki savaşı sonlandırmak ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.