Son dakika | Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi.

4 NİSAN'A VURGU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi haline getirdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığj tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın 4 Nisan'da Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinde görevli 'önemli sayıda' yetkiliyi 'istenmeyen' ilan etmesinin ardından bu kararın alındığı açıklandı.

BÜYÜKELÇİ VON GEYR AÇIKLAMA YAPTI

Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya'nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesine yer verildi. Bakanlık, sınır dışı edilme kararının alındığı 40 diplomatın ne zaman Rusya'dan ayrılması gerektiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.