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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:47 Son Güncelleme: 25.4.2022 17:08

Son dakika | Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika | Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberi: Savaş 61. gününde devam ederken, ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret ve ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları gündemi oldukça meşgul etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak mütekabiliyet gereği 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi.

4 NİSAN'A VURGU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi haline getirdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığj tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın 4 Nisan'da Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinde görevli 'önemli sayıda' yetkiliyi 'istenmeyen' ilan etmesinin ardından bu kararın alındığı açıklandı.

BÜYÜKELÇİ VON GEYR AÇIKLAMA YAPTI

Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya'nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesine yer verildi. Bakanlık, sınır dışı edilme kararının alındığı 40 diplomatın ne zaman Rusya'dan ayrılması gerektiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

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Son dakika | Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
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