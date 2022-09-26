SON DAKİKA! Rusya, ABD’nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi

Son dakika haberi... Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede 21 Haziran 1983 doğumlu ABD vatandaşı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.

2013 YILINDA GİZLİ BELGELERİ SIZDIRMIŞTI

Snowden, 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya çıkarmıştı.

9 YILDIR RUSYA'DA YAŞIYOR

Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, 9 yılı aşkın bir süredir bu ülkede ikamet ediyor.