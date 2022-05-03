SON DAKİKA: Rusya, ’Askeri bedeli olur’ diyerek tehdit etmişti! Almanya desteğini açıkladı! Ortalık karışabilir...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rus hükümetinin başka bir fırsatta da uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal edebileceğini anımsattı.

Scholz, Finlandiya ve İsveç'te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi bekleyebilirler." dedi.

Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya'nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.