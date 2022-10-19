SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş sıkıyönetim kararı!

8 BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI

Kararnamede Ukrayna'ya bitişik sekiz bölgeye giriş ve çıkışı kısıtlayan bir madde var. Tedbirlerin tamamı Ukrayna'ya yakın olan güneydeki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk ve Rostov bölgeleri ile Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım ve Sivastopol bölgeleri için geçerli.

ÖZEL BİR KONSEY KURULACAK

Putin, Günvelik Konseyi üyelerine televizyondan seslenerek Moskova'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını artırmak için Rusya'nın bölgeleriyle birlikte çalışmak üzere Başbakan Mihail Mişustin başkanlığından özel bir koordinasyon konseyi kurma talimatı verdi.