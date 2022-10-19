SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş sıkıyönetim kararı!

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen 4 yeni bölgede sıkıyönetim ilan etti. Rusya liderinin ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladığı ifade edildi.
8 BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI
Kararnamede Ukrayna'ya bitişik sekiz bölgeye giriş ve çıkışı kısıtlayan bir madde var. Tedbirlerin tamamı Ukrayna'ya yakın olan güneydeki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk ve Rostov bölgeleri ile Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım ve Sivastopol bölgeleri için geçerli.
ÖZEL BİR KONSEY KURULACAK
Putin, Günvelik Konseyi üyelerine televizyondan seslenerek Moskova'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını artırmak için Rusya'nın bölgeleriyle birlikte çalışmak üzere Başbakan Mihail Mişustin başkanlığından özel bir koordinasyon konseyi kurma talimatı verdi.