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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:21 Son Güncelleme: 14.11.2022 13:00

Son dakika: Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Rusya'dan görüntüler geldi

AA
Son dakika: Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Rusya’dan görüntüler geldi

Son dakika haberleri… Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Lavrov’un kalp rahatsızlığı yaşadığı söylenirken Rusya’dan iddialara jet hızıyla yanıt geldi.

Son dakika haberleri… Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Lavrov'un kalp rahatsızlığı yaşadığı söylenirken Rusya'dan iddialara jet hızıyla yanıt geldi.

Associated Press haber ajansına konuşan Endonezyalı yetkililer, Lavrov'un tedavi altında olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Lavrov'un "kalp rahatsızlığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair haberleri tekzip etti. Zaharova, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi. Zaharova açıklamasında "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Lavrov, sosyal medyada paylaştığı yeni görüntülerde Bali'de konakladığı otelinde olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu söyledi.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.

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Son dakika: Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Rusya'dan görüntüler geldi
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