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Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:44 Son Güncelleme: 6.6.2022 13:50

SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor.

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor.

Lavrov, Suriye'ye yeni hareket öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti. Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

ALMAN BAKAN ANKARA'YA GELİYOR

Bu kritik ziyaretin ardından 9 Haziran Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

PKK'nın Almanya ve Fransa'da düzenlediği gösteriler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye nota vermişti. Alman bakanın Ankara ziyaretinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazartesi günü ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi, 8 Haziran'da ise Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.

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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
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