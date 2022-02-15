SON DAKİKA: Rusya’dan çok net Ukrayna açıklaması: İşgal iddiaları bilgi terörizmidir...

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Dünya diken üstünde gelişmeleri takip ederken, Rusya'nın yarın Ukrayna'yı işgal girişimine başlayacağı iddia ediliyor. Gerilim giderek artarken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tansiyonu bir nebze düşürecek açıklamalar geldi. Lavrov, işgal iddialarını reddetti, diyaloğun süreceğini ifade etti.
RUSYA'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı değerlendirmede, işgal iddialarını net bir dille yalanladı. Lavrov, "Rusya'nın tüm askeri tatbikatları planlandığı gibi başladı ve tamamlandı. Batı ile diyaloğa devam edeceğiz. Umarım Batı ile diyalogdan sonuç almayı başarabiliriz" dedi.
Lavrov, "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörüdür" ifadelerini kullandı.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.
Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.
Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Rusya ile Ukrayna arasında kriz tırmanırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddia edilmişti. Rusya'nın askeri birliklerinin uydu görüntülerinin yakından takip edildiği, taarruz pozisyonuna geçtiği belirtilmişti. ABD, Rusya'nın işgali yarın başlatabileceğini belirtmiş, bu duruma karşı çok sert karşılık vereceklerini ifade etmişti. Rusya ise, şu ana kadar yaptığı tüm açıklamalarda işgal iddialarını reddetmişti.