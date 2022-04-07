SON DAKİKA: Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya Ukrayna görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Ukrayna'nın Çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu belirten Lavrov, Ukrayna'nın taslağının İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı olduğunu belirtti.

Lavrov, "Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı. Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam edecek ve kendi anlaşma taslağını geliştirecek" ifadelerini kullandı.

"ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor" diyen Lavrov, Rusya'nın başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerleteceğini de söyledi.

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