Rusya-Ukrayna savaşı giderek şiddetleniyor. Rus ordusu Donbass'tan başladığı operasyonda Kuzey'dn de Kiev'e ilerledi. Odessa'da yoğun bambardıman sürerken, bölgeden sıcak görüntüler geliyor. Ukrayna ordusunun şu ana kadar Rus ordusuna karşı koymakta güçlük çektiği anlaşılıyor. Kiev yakınlarındaki Hostomel bölgesinden gelen görüntülerde onlarca Rus helikopterinin havada kurşunlar yağdırarak ilerlediği görülüyor.
SON DAKİKA: RUS HELİKOPTERLER KİEV YAKINLARINDA UÇUYOR
Ukrayna'dan gelen sıcak görüntülerde Rus helikopterler Kiev yakınlarında uçuyor. Hostomel bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde onlarca Rus helikopterin hiçbir müdahale olmaksızın kurşunllar yağdırarak ilerlediği görülüyor.
RUS ORDUSU KİEV'E GİRDİ
Ukrayna Sınır Güçleri, Rusya'nın kuzeyden başkent Kiev'e girdiğini duyurdu. Rus ordusunun bölgede hızla ilerlediği belirtiliyor.
"PUTİN KARAR VERECEK"
Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından Kremlin Sarayı'ndan resmi ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor." dedi.
Hostomel, Kiev'deki helikopter hareketliliği... | Video