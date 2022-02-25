Son dakika: Rusya kargo gemisini vurdu!

Son dakika haberi…. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara harekatlarıyla Ukrayna'nın dört bir yanına askeri birlik gönderen, savaş uçaklarıyla ülkenin birçok noktasını bombalayan Rus kuvvetleri, bugün başkent Kiev'e kadar ulaştı.

Savaşta peş peşe gelişmeler yaşanırken, Odessa yakınlarında yeni bir gelişme yaşandı.