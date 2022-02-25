Son dakika: Rusya kargo gemisini vurdu!

Son dakika haberi…. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara harekatlarıyla Ukrayna'nın dört bir yanına askeri birlik gönderen, savaş uçaklarıyla ülkenin birçok noktasını bombalayan Rus kuvvetleri, bugün başkent Kiev'e kadar ulaştı.
Savaşta peş peşe gelişmeler yaşanırken, Odessa yakınlarında yeni bir gelişme yaşandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova bandıralı bir kargo gemisinin, Rus savaş gemisi tarafından vurulduğunu ve gemiyle iletişimin kesildiğini aktardı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda paylaşımda, "Moldova bayrağı altında seyir halinde olan MILLENNIUM SPIRIT ticaret gemisi, Pivdennyi Limanı yolunda 12 mil mesafede Rus gemisi tarafından vuruldu.