SON DAKİKA: Ukrayna esir düşen askerlerinin olduğu hapishaneyi mi vurdu? Donetsk’te şok saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var...

UKRAYNALI SAVAŞ ESİRLERİ Mİ VARDI?

Alınan bilgilere göre ABD yapımı çoklu fırlatma roket sistemi (HIMARS) füze saldırısı, Azak taburu savaşçıları da dahil olmak üzere Ukrayna askeri savaş eserlerinin bulunduğu hapishaneye yapıldı. Reuters ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu raporu henüz doğrulayamadığın ifade etti.

UKRAYNA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ukrayna tarafı saldırıyı henüz doğrulamazken, reddeden bir açıklama da gelmedi.