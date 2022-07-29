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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:07 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:57

SON DAKİKA: Ukrayna esir düşen askerlerinin olduğu hapishaneyi mi vurdu? Donetsk'te şok saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var...

SON DAKİKA: Ukrayna esir düşen askerlerinin olduğu hapishaneyi mi vurdu? Donetsk’te şok saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var...

Son dakika haberine göre; Ukrayna, Donetsk'te bir cezaevini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; cezaevine yönelik saldırıda 40 kişi öldü olayda, hapishanede Ukraynalı savaş esirleri vardı. Ukrayna tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk'te bir hapishaneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 40 kişinin öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA HAPİSHANEYİ VURDU 40 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk bölgesine Ukrayna tarafından bir saldırı gerçekleştirildiği duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. Bu saldırıda 40 kişi öldü, 75 kişi yaralandı." denildi.

UKRAYNALI SAVAŞ ESİRLERİ Mİ VARDI?

Alınan bilgilere göre ABD yapımı çoklu fırlatma roket sistemi (HIMARS) füze saldırısı, Azak taburu savaşçıları da dahil olmak üzere Ukrayna askeri savaş eserlerinin bulunduğu hapishaneye yapıldı. Reuters ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu raporu henüz doğrulayamadığın ifade etti.

UKRAYNA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ukrayna tarafı saldırıyı henüz doğrulamazken, reddeden bir açıklama da gelmedi.

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SON DAKİKA: Ukrayna esir düşen askerlerinin olduğu hapishaneyi mi vurdu? Donetsk'te şok saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var...
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