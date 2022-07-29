SON DAKİKA: Ukrayna esir düşen askerlerinin olduğu hapishaneyi mi vurdu? Donetsk’te şok saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var...

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk'te bir hapishaneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 40 kişinin öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA HAPİSHANEYİ VURDU 40 KİŞİ ÖLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı, ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk bölgesine Ukrayna tarafından bir saldırı gerçekleştirildiği duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. Bu saldırıda 40 kişi öldü, 75 kişi yaralandı." denildi.
UKRAYNALI SAVAŞ ESİRLERİ Mİ VARDI?
Alınan bilgilere göre ABD yapımı çoklu fırlatma roket sistemi (HIMARS) füze saldırısı, Azak taburu savaşçıları da dahil olmak üzere Ukrayna askeri savaş eserlerinin bulunduğu hapishaneye yapıldı. Reuters ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu raporu henüz doğrulayamadığın ifade etti.
UKRAYNA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Ukrayna tarafı saldırıyı henüz doğrulamazken, reddeden bir açıklama da gelmedi.