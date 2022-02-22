Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde flaş! Ukrayna lideri Zelenskiy, Başkan Erdoğan ve AB liderleri ile görüşecek

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ve Rus ordusunu bölgeye göndermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş bir hamle geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE AB LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.
Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti. Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI
Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...