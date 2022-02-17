Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.