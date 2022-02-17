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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!
Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:39 Son Güncelleme: 18.2.2022 00:09

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!

AA
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna krizi günden güne şiddetini artırmaya devam ediyor. Dünyanın gözü Ukrayna sınırına çevrilmişken 3. dünya savaşının çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Milyonların merak ettiği o soruya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan flaş bir açıklama geldi. Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

"UKRAYNA'YA DESTEKTE ÖN SAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!
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