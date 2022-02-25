Son Dakika | Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! Ankara Büyükelçisi: Putin’in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde hız kesmeden devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre Rus birlikleri sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemeye başladı. Hatta Reuters gibi haber ajansları, Kiev'de hükümet binalarına yakın yerde çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

BÜYÜKELÇİ BODNAR: PUTİN'İN FÜZELERİ ALTINDA KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin'e sert sözler sarf eden Bodnar, "Putin'in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor" sözlerine yer verdi.

"YARDIM TALEBİNDE BULUNUYORUM"

Bodnar, konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Putin'in birliklerini geri çekip müzakare için masaya oturması gerek. Bunun için baskı yapmalıyız. Direnişimizin Rus saldırganlığını engelleyeceğine ve Rusya'yı masaya geri döndüreceğine inanıyorum. Kamuoyuna açık bir şekilde emsaj verme şansım varken şunu söylemek isterim: Yardım çağrısında bulunuyorum. Ukrayna'nın gıda, ilaç, yakıt olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var. Mülteci meselesi de gündeme gelebilecek. O yüzden bu savaşın sivil kayıplarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Putin'in füzeleri ve bombaları altında kadınlar ve çocuklar ölüyor. Özellikle internette yok olan sivil tesisler ve hayatını kaybeden vatandaşların onlarca fotoğrafını bulabilirsiniz. Sizin paylaşacağınız, yayacağınız doğru bilgiler ülkemzideki gerçek durumu anlatır. Yoksa bu saldırgana uzatılan yardım eli varmış gibi gözükecek. Türk tarafının Ukrayna'ya gönderdiği yardım ve destek mesajında Türk halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum"

Son Dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Yüzlerce Rus askeri öldürüldü!" | Video