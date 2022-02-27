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Giriş Tarihi: 27.2.2022 14:03

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı 4. günündeyken Zelenski'den flaş açıklama: Dava açtık, haftaya duruşmaya gelin

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı 4. günündeyken Zelenski’den flaş açıklama: Dava açtık, haftaya duruşmaya gelin

Son dakika haberi: Ukrayna lideri Zelenski'den çatışmaların 4. gününde bir son dakika açıklaması geldi. Zelenski,Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na giderek Rusya'ya dava açtıklarını söyledi. "Önümüzdeki hafta duruşmaya göre plan yapın" diyen Zelenski, Rusya'nın Rusya Ukrayna savaşını durdurmasını istedi.

Rusya Ukrayna savaşının 4. gününde Ukrayna'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın bir şehrinin düştüğü ifade edilirken, sabahtan beri patlama seslerinin kesilmediği Harkov'da ise Ukrayna güçleri Rus birliklerini geri püskürtmeyi başardı.

RUSYA'YA DAVA AÇTILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi ise soslya medya hesabından bir son dakika açıklamasında bulunarak, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na giderek Rusya'ya dava açtığını ifade etti.

"DÜŞMANLIKLARA SON VERİN"

Yapılan açıklamalada Zelenski şu ifadelere yer verdi:
"Ukrayna, Lahey'deki BM Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya'ya resmen dava açtı. Rusya'nın, saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını çarpıtmaktan sorumlu tutulmasını talep ediyoruz. Mahkemeden, Rusya'ya derhal düşmanlıklara son vermesini ve önümüzdeki hafta bir duruşma planlamasını emretmesini istiyoruz."

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı 4. günündeyken Zelenski'den flaş açıklama: Dava açtık, haftaya duruşmaya gelin
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