SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov’a büyük şok...

LAVROV NE DEDİ?

Önceden kaydedilen mesajında, Kiev'in nükleer silah elde etmeye çalıştığını öne süren Lavrov, "Ukrayna hala Sovyet teknolojilerine sahip ve bu tür silahları elde edebilir. Bu gerçek tehlikeye yanıt vermek konusunda başarısız olamayız" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Lavrov, Ukrayna'da nükleer silah olmaması için Moskova'nın olabilecek tüm tedbirleri aldığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile diyalog yerine yaptırım yolunu tercih ettiğine dikkat çekti.

"ABD TOPRAKLARINA GERİ DÖNMELİ"

Konuşmasında, Batı'nın eski Sovyet ülkelerinde askeri tesis kurmaması gerektiğini de belirten Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor olmasını kabul edilmez bulduklarını ve bu silahların ABD topraklarına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı toplantıda söz alan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Rusya'yı, ülkesini "rastgele bombardımana maruz bırakarak" savaş suçu işlemekle suçladı. Kuleba ayrıca, Rus saldırganlığı ve kitle imha silahlarına yönelik olarak özel bir oturum talebinde bulundu.