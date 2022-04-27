Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken başka bir ülkede casus şoku

Savaşı 63. günde devam ederken, Polonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkenin Özel Servisi, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus ve Belaruslu iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

"HER İKİSİ DE SUÇLANDI"

Servisin sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şüpheliler askeri polis tarafından gözaltına alındı. Her ikisi de suçlandı" sözlerine yer verdi. Şahısların geçen hafta gözaltına alındığı söylendi.