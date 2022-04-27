Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken başka bir ülkede casus şoku
Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:07 Son Güncelleme: 27.4.2022 13:15

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken başka bir ülkede casus şoku

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken başka bir ülkede casus şoku

Son dakika haberi: Savaşı 63. günde devam ederken, Polonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkenin Özel Servisi, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus ve Belaruslu iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Savaşı 63. günde devam ederken, Polonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkenin Özel Servisi, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus ve Belaruslu iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

"HER İKİSİ DE SUÇLANDI"

Servisin sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şüpheliler askeri polis tarafından gözaltına alındı. Her ikisi de suçlandı" sözlerine yer verdi. Şahısların geçen hafta gözaltına alındığı söylendi.

"BİLGİ TOPLUYORLARDI"

Yapılan açıklamnın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Rusya istihbarat servisleri adına ve Polonya'ya karşı hareket eden Rus ve Belarus, Polonya-Belarus sınır bölgesindeki ordunun durumu da dahil olmak üzere Polonya Silah Kuvvetleri'nin işleyişine ilişkin bilgi topluyorlardı"

BU İLK DEĞİL

Bu yaşanan bir ilk değil. Ayın başında Polonya, kendi ülkesi ve NATO birlikleri hakkında istihbarat topladığı gerekçesiyle şüphelendiği bir Rus ve iki Belarus vatandaşını gözaltına almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken başka bir ülkede casus şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA