Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Olaf Scholz: Bu Putin’in savaşı Rusların değil

"İMPARATORLUK HAYALİ"

Almanya lideri Scholz'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle Avrupa Birliği (AB) bu zamanlarda çok yardımcı oldu. Şu an bir devrim değişikliği görüyoruz. Putin'in barış için adım atmalı. Almanya bağımsızlık konusunda destek olacaktır ve bu sözde kalmyacak. Almanya ordusu bu konuda güven sağlamalı. Putin'i dinleyen ve tarihi açıklamalarına şahit olan kişiler var. Putin'le saatlerce konuştum ve şunu söyleyebilirim ki Rusya İmparatorluğu gibi bir hayali var.