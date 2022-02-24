Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?

KIYAFETLERİ AYNI, MEKAN AYNI, OTURUŞ ŞEKLİ AYNI

Rusya Devlet Başkanı, hafta başında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldığını bir video görüntüsüyle açıklamış ve bu yönde adımları olacağını duyurmuştu. O videoda bordo kravat takıp siyah renkte bir takım elbise giyen Putin'in bu sabaha karşı yayınlanan videoda da aynı kombinasyonu tercih etmesi soru işareti yarattı.

Putin'in her iki videosunun da aynı ortamda çekildiğine ve hatta Putin'in duruşunun bile çok benzer olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya saldırı kararını Pazartesi günü aldığını öne sürdü.