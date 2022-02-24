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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?
Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:56 Son Güncelleme: 24.2.2022 17:05

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı, Vladimir Putin'in gece yarısı özel operasyon talimatı ile başladı. Putin'in emri ile Ukrayna'ya havadan ve karadan giren Rus ordusu kısa sürede Kiev'e kadar ulaştı. Dünyadan Rusya'ya tepki yağarken, Kremlin'den yapılan ilk açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşın süresini belirleyecek kişi olduğu belirtildi. Savaştan sıcak görüntüler gelirken, şok bir iddia da gündem oldu. Putin'in, Ukrayna'ya askeri operasyon talimatını verdiği videonun aslında 3 gün önce çekildiği iddia edildi. İddiaların temelinde ise Putin'in birebir aynı mekanda, aynı kıyafet ve benzer oturma tarzı ile görülmesi var. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya Ukrayna savaşı artık resmen başladı. Rus ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile önce Donbass'a sonra ise birçok kritik noktaya girdi. Odessa'yı bombalayan Rus ordusu, Kiev'e de karadan işgal başlattı. Uçakların düştüğü, gemilerin bombalandığı savaşta her geçen dakika ölü sayısı da artıyor. Dünyadan tepki yağarken, Rusya 'savaş' tanımını reddediyor, operasyon tanımlaması yapıyor. Operasyonun da amacına ulaşana kadar devam edeceğini bildiriyor. Dünya NATO ve ABD'nin nasıl bir adım atacağını merak ederken, Putin'in yayınladığı video ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı aslında 3 gün önce aldığı iddia ediliyor.

"PUTİN UKRAYNA KARARINI PAZARTESİ GÜNÜ ALDI" İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu sabah Rus askerlerini Ukrayna'ya yönlendirme kararı uluslararası kamuoyunda gündem olurken bazı uzmanlar Putin'in bu kararı hafta başında aldığını öne sürdü.

KIYAFETLERİ AYNI, MEKAN AYNI, OTURUŞ ŞEKLİ AYNI

Rusya Devlet Başkanı, hafta başında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldığını bir video görüntüsüyle açıklamış ve bu yönde adımları olacağını duyurmuştu. O videoda bordo kravat takıp siyah renkte bir takım elbise giyen Putin'in bu sabaha karşı yayınlanan videoda da aynı kombinasyonu tercih etmesi soru işareti yarattı.

Putin'in her iki videosunun da aynı ortamda çekildiğine ve hatta Putin'in duruşunun bile çok benzer olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya saldırı kararını Pazartesi günü aldığını öne sürdü.

İKİ VİDEO AYNI GÜN MÜ ÇEKİLDİ?

Öte yandan Business Insider'da yer alan haberlerde her iki videonun da önceden kaydedildiği öne sürüldü. Sosyal medyada ise videonun metadatasını inceleyen uzmanlar her iki videonun da aynı zamanda çekildiğini öne sürse de bu konuda bir doğrulama gelmedi.

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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?
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