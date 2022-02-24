Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili o video ortalığı karıştırdı! Putin talimatı 3 gün önce mi verdi?

Rusya Ukrayna savaşı artık resmen başladı. Rus ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile önce Donbass'a sonra ise birçok kritik noktaya girdi. Odessa'yı bombalayan Rus ordusu, Kiev'e de karadan işgal başlattı. Uçakların düştüğü, gemilerin bombalandığı savaşta her geçen dakika ölü sayısı da artıyor. Dünyadan tepki yağarken, Rusya 'savaş' tanımını reddediyor, operasyon tanımlaması yapıyor. Operasyonun da amacına ulaşana kadar devam edeceğini bildiriyor. Dünya NATO ve ABD'nin nasıl bir adım atacağını merak ederken, Putin'in yayınladığı video ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı aslında 3 gün önce aldığı iddia ediliyor.
"PUTİN UKRAYNA KARARINI PAZARTESİ GÜNÜ ALDI" İDDİASI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu sabah Rus askerlerini Ukrayna'ya yönlendirme kararı uluslararası kamuoyunda gündem olurken bazı uzmanlar Putin'in bu kararı hafta başında aldığını öne sürdü.
KIYAFETLERİ AYNI, MEKAN AYNI, OTURUŞ ŞEKLİ AYNI
Rusya Devlet Başkanı, hafta başında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldığını bir video görüntüsüyle açıklamış ve bu yönde adımları olacağını duyurmuştu. O videoda bordo kravat takıp siyah renkte bir takım elbise giyen Putin'in bu sabaha karşı yayınlanan videoda da aynı kombinasyonu tercih etmesi soru işareti yarattı.
Putin'in her iki videosunun da aynı ortamda çekildiğine ve hatta Putin'in duruşunun bile çok benzer olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya saldırı kararını Pazartesi günü aldığını öne sürdü.