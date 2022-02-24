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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...
Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:09 Son Güncelleme: 24.2.2022 15:20

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...

Son dakika haberi: Dünya bugün, Rusya Ukrayna savaşı ile güne gözlerini açtı. Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna krizi maalesef olumsuz sonuçlandı. Rus birlikleri sabah saatlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Donbas'tan bölgeye girmeye başladı. Sosyal medyadan gelen görüntüler ise dünyaya daha da korku saldı. Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Harkov'a paraşütle gökten yağan Rus askeri birliklerinin şehirde tanklarla birlikte faciaya neden olduğu ifade edildi.

Son dakika haberleri: Tüm dünyanın korku dolu bekleyişi bu sabah saatlerinde gerçeK oldu. Rusya Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle resmen başladı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

Ukrayna'dan saatlerdir gelen görüntüler işgalin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşananlar nedeniyle tüm dünya şoktayken, yaptırım ve kınama açıklamaları peş peşe geldi.

PARAŞÜTLE İNMİŞLER

Sosyal medyadan gelen bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tanklar ve birlikler Rusya emriyle yığılmaya devam ederken, paraşütlü Rus askerlerin, sivillerin üzerine indiği görüldü. Bu sırada patlama sesleri de art arda gelmeye devam etti.

TANKLARLA BİRLİKTE ŞEHRİ YAKIP YIKTILAR

Paraşütlü askerlerin tanklarla birlikte Harkov'un eteklerine doğru ilerlediği ifade edildi. Ukrayna'nın ikinci büyük şehrine inen paraşütçülerin pek çok patlamanın sebebi olduğu ifade edildi.

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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...
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