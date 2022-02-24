Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...

PARAŞÜTLE İNMİŞLER

Sosyal medyadan gelen bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tanklar ve birlikler Rusya emriyle yığılmaya devam ederken, paraşütlü Rus askerlerin, sivillerin üzerine indiği görüldü. Bu sırada patlama sesleri de art arda gelmeye devam etti.