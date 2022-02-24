Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Ortalığı yakıp yıkan askerler şehre böyle girmişler...

Son dakika haberleri: Tüm dünyanın korku dolu bekleyişi bu sabah saatlerinde gerçeK oldu. Rusya Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle resmen başladı.
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE
Ukrayna'dan saatlerdir gelen görüntüler işgalin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşananlar nedeniyle tüm dünya şoktayken, yaptırım ve kınama açıklamaları peş peşe geldi.
TANKLARLA BİRLİKTE ŞEHRİ YAKIP YIKTILAR
Paraşütlü askerlerin tanklarla birlikte Harkov'un eteklerine doğru ilerlediği ifade edildi. Ukrayna'nın ikinci büyük şehrine inen paraşütçülerin pek çok patlamanın sebebi olduğu ifade edildi.