Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya’dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor

TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı. Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.