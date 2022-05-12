Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya’dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Son dakika... Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.
TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı. Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.