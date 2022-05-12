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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor
Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:18 Son Güncelleme: 12.5.2022 10:33

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya’dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Son dakika... Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Son dakika... Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı. Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.

RESMİ KARAR 15 MAYIS'TA

İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor
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