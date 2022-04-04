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Giriş Tarihi: 4.4.2022 19:06 Son Güncelleme: 4.4.2022 19:21

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski’den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus askerlerlerinden temizlenen başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, Rus ordusunun Buça'daki eylemlerini "savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi. Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini belirten Zelenski, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesi ile başlayan Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SOKAK ORTASINDA YÜZLERCE CESET

Rus askerlerinden temizlenen Buça'da dün yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Sivillerin bazılarının elleri bağlı bir şekilde infaz edildiği görülürken, yaşanan korkunç olaya ilişkin Ukraynalı yetkililer Rusya'yı suçladı.

RUSYA İDDİALARI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

ZELENSKİ, BUÇA'YI ZİYARET ETTİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, "Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü." dedi.

AA muhabirinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BU ÖZEL MİSYONDA ARABULUCULUĞU SÖZ KONUSU"

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz." diye konuştu.

"RUSYA İLE MÜZAKERELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir.

Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır."

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SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
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