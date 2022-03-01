SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını sahaya sürdü! Tam bir canavar...

Rusya-Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını devreye sokuyor. Savaşın 6'ncı gününde Rus ordusu istenilen başarıya ulaşamazkeni Harkov ve Kiev büyük bombardıman altına alındı. Rusya hava sahasını tamamen ele geçirirken, Harkov'u da düşürmek üzere. Rus ordusu, kuşattığı şehrin girişlerine kontrol noktaları bile kurdu. Alman Bild gazetesi Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Putin'in en korkulan silahını da B Planı olarak devreye aldığı bildirildi.