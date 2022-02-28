Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Putin’den Batılı ülkelere şok sözler!

Kremlin'de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin, "Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, 'yalanlar imparatorluğu' olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.