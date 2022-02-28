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Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:42 Son Güncelleme: 28.2.2022 17:10

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Putin’den Batılı ülkelere şok sözler!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Putin’den Batılı ülkelere şok sözler!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusu Ukrayna’da yıkıcı adımlar atmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer harekatı işaret ettiği 'Özel Savaş Görevi' açıklamasının ardından giderek artan krizde son olarak Rusya’nın Ukrayna hava sahasını kontrol altına alındığı bilgisi aktarıldı. Belarus’ta devam eden müzakere görüşmelerinin sonuçları merakla beklenirken Putin cephesinden sert açıklamalar geldi. Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştiren Putin, Batı için “Yalanlar İmparatoruğu” benzetmesini kullandı.

Son dakika haberi… Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 5'inci gününde de şiddetini artırarak devam ediyor. Giderek şiddetlenen savaşta son dakika haberleri peş peşe geliyor. Belarus'ta başlayan müzakere görüşmelerinde ateşkes umudu doğarken Rusya kanadından gelen sert açıklamalar gerilimin dinmeyeceğine dair kuvvetli sinyaller veriyor.

NÜKLEER KUVVETLER MUHAREBE POZİSYONUNA GEÇTİ

Rusya Ukrayna savaşı giderek daha geniş bir alana yayılırken, son oalrak Rusya, tüm Ukrayna hava sahasını kontrol altına aldığını açıkladı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi yeni bir tehdidi de beraberinde getirdi.

"YALANLAR İMPARATORLUĞU"

Putin'in nükleer tehdidinin ardından Batılı ülkelere yönelik sert açıklamaları da dikkat çekti.

Putin, Batı için "Yalanlar imparatorluğu" dedi | Video

Rusya'ya tepki olarak yaptırımlarda bulunan Batılı devletlere ateş püsküren Putin, Batı'ya "Yalanlar İmparatorluğu" benzetmesinde bulundu.

Putin, Batılı ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarını değerlendirmek için hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Kremlin'de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin, "Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, 'yalanlar imparatorluğu' olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Putin’den Batılı ülkelere şok sözler!
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