SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme! ABD askeri üssünde büyük hareketlilik...

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar ve bombardıman her geçen dakika artıyor. Rusya tüm stratejik Ukrayna üslerini vururken, Ukrayna'da sahada tüm gücü ile sert karşılık veriyor. Rusya, olası bir müdahalede hiç düşünmeden karşılık vereceğini açıklarken, Ukrayna, NATO ve Avrupa'nın sahada da desteğini talep ediyor. Bu noktada ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Polonya'daki ABD üssünden sıcak görüntüler geldi. Görüntülerdeki hareketlilik dikkat çekiyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: ABD ÜSSÜNDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası hareketlilik gözlendi.

Polonya-Ukrayna sınırında, ABD askerlerinin bulunduğu askeri üstte hareketlilik | Video