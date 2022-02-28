Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB’ye üyelik başvurusunu imzaladı

RUSYA BANKALARI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARTILDI

Bu durum tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, ABD ve AB başta olmak üzere Rusya'ya çok ağır yaptırımlar art arda geldi. Son olarak Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması Rusya'ya karşı yapılan en ağır yaptırımlardan biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın bu yaptırımlara nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, Rus tarafı da yaptırımlara yanıt verileceği yönünde açıklamalarda bulundu.