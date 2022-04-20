SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Yozgat detayı! Rusya saldırınca Zelenskiy haber gönderip istemiş...

BALİSTİK YELEK VE KASKLARI ATIŞ YAPARAK TEST ETTİ

Üretim tesisi içindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Bakan Varank, daha sonra ekipmanın atış sonrası durumunu inceledi. Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük" dedi.

Bakan Varank, şirketin yeni yatırım planları hakkında da bilgi aldığını belirterek, "Özellikle yüksek teknolojili alanlara yeni yatırımlar yapacaklar. Biz de bakanlık olarak her firmamıza olduğu gibi Garanti Kompozit'e de yatırım desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.