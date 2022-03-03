Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy’den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın 8. gününde müzakereler ile ilgili açıklama yaptı. Sergey Lavrov, "Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor" dedi. Lavrov, "Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan şey" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında 'Nükleer Bomba' açıklaması

NÜKLEER SAVAŞ AÇIKLAMASI

Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli"