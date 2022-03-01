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Giriş Tarihi: 1.3.2022 14:20 Son Güncelleme: 1.3.2022 14:38

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çarpıcı görüntüler! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Helikopteri böyle vurdular

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan çarpıcı görüntüler! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Helikopteri böyle vurdular

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı 6. gününde de devam ediyor. Geçtiğimiz gün 2 ülke arasında yapılan müzakere görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Rus saldırıları bugün de devam ederken, Ukrayna güçleri de gelen Rus birliklerine karşı koyuyor. Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 Rus helikopterini düşürdüklerini açıkladı. İşte Ukrayna birliklerinin Rus helikopterini vurma anları...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken, bölgeden çarpıcı görüntüler gelmeye de devam ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medyadan paylaştığı video ile, Kiev yakınlarında Ruslara ait iki helikopter düşürüldüğünü duyurdu.

17 helikopterden 2 tanesinin düşürüldüğü görüldü.

SON DAKİKA: Ukrayna askerleri Rus askeri helikopterlerini art arda böyle düşürdü

HARKİV'İN KENT MERKEZİNE ROKETLİ SALDIRI
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı, Ukrayna'nın Harkiv şehrine bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Danışman, kent merkezinin hedef alındığını ve roket saldırısının düzenlendiğinin altını çizdi.

Kamu binalarının da bulunduğu alana araçlar trafikte seyrettiği sırada atılan bomba hem binalarda hem de araçlarda büyük hasara neden oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı açıklandı.

24 SAATTE 24 YANGIN
Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını vurguladı.

Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini duyurdu.

"RUSYA'NIN BARBARCA SALDIRILARI"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Harkiv merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Rusya'nın Harkiv'deki "barbarca" saldırılarının ardından tam uluslararası izolasyona alınması çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: RUSYA UKRAYNA SAVAŞI çığrından çıktı! Rus ordusundan Harkov'u cehenneme çeviren bombardıman! Ukrayna'dan hava sahası çıkışı! Rusya Ukrayna Savaşı'nda son dakika! Rusya'dan dünyaya gözdağı! Bu yaptığınız yanıtsız kalmayacak...

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