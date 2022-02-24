Son dakika: Rusya Ukrayna’da radar üssünü vurdu! Mariupol’da alevler yükseliyor

Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözleri önünde savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını belirterek savaşın fitilini ateşledi. Rus ordusu Ukrayna'ya girdi. Havadan ve karadan ülkeye saldırılar düzenleniyor.
RADAR ÜSSÜNDE ALEVLER YÜKSELİYOR
Rus hava güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısı ise ahaber ekranlarına yansıdı.
Saldırı bir radar üssüne gerçekleştirildi. Ukrayna'dan sürekli yeni saldırı haberleri geliyor. Can kayıpları artıyor.
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna'daki radar üssünü vurdu! Olay bölgesinden canlı yayın | Video
Bombalanan radar üssü yanmaya devam ediyor. Ardı ardına patlama sesleri yükseliyor.Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Ukrayna bombardıman altında! Halk ülkeyi terk ediyor!