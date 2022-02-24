Son dakika: Rusya Ukrayna’da radar üssünü vurdu! Mariupol’da alevler yükseliyor

Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözleri önünde savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını belirterek savaşın fitilini ateşledi. Rus ordusu Ukrayna'ya girdi. Havadan ve karadan ülkeye saldırılar düzenleniyor.