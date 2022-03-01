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Giriş Tarihi: 1.3.2022 12:34 Son Güncelleme: 1.3.2022 12:43

Son dakika: Rusya Ukrayna’nın Herson kentine girdi! Belediye Başkanı’ndan flaş açıklama!

İHA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Rusya Ukrayna’nın Herson kentine girdi! Belediye Başkanı’ndan flaş açıklama!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşının 6’ncı gününde büyük çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusu günlerdir Ukrayna’nın farklı bölgelerinde şiddetli saldırılarını sürdürürken Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson kenti Rusya tarafından kuşatıldı. Rus birliklerinin kente girişleri anbean görüntülenirken Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev’den açıklama geldi. İşte son durum…

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında şiddet devam ediyor. Dün Belarus sınırında gerçekleşen müzakereler şimdilik sonuçsuz kalırken, Rusya 6'ncı günde de Ukrayna kentlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

RUS ASKERLERİ HERSON'A GİRDİ

Başkent Kiev ve Harkov'da gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinden yeni görüntüler geldi.

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Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rus kuvvetleri, Herson şehrinin merkezini kuşattı.

Rus birliklerinin kente girişi anbean kameralara yansıdı.

Konuya ilişkin Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev'den de bir açıklama geldi.

"HERSON UKRAYNA'NINDIR"

Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna'dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Herson'a maddi destekte bulunmak isteyenler için açılan hesaba dünyanın birçok yerinden yardım yağdığını belirten Belediye Başkanı İgor Kolihayev, "Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız" dedi.

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Son dakika: Rusya Ukrayna’nın Herson kentine girdi! Belediye Başkanı’ndan flaş açıklama!
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