Son dakika: Rusya Ukrayna’nın Herson kentine girdi! Belediye Başkanı’ndan flaş açıklama!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında şiddet devam ediyor. Dün Belarus sınırında gerçekleşen müzakereler şimdilik sonuçsuz kalırken, Rusya 6'ncı günde de Ukrayna kentlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
RUS ASKERLERİ HERSON'A GİRDİ
Başkent Kiev ve Harkov'da gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinden yeni görüntüler geldi.
SON DAKİKA: Ukrayna Herson'a giren Rus askerleri kamerada! Rus askerleri giriş ve çıkışa...
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rus kuvvetleri, Herson şehrinin merkezini kuşattı.
Rus birliklerinin kente girişi anbean kameralara yansıdı.
Konuya ilişkin Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev'den de bir açıklama geldi.
"HERSON UKRAYNA'NINDIR"
Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna'dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Herson'a maddi destekte bulunmak isteyenler için açılan hesaba dünyanın birçok yerinden yardım yağdığını belirten Belediye Başkanı İgor Kolihayev, "Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız" dedi.SON DAKİKA: Herson'da Ukrayna güçleri Rus konvoyunu imha etti!