SON DAKİKA: Rusya vanaları kapatmıştı… Finlandiya’dan flaş hamle!

Gasgrid, kesintiye önlem olarak Exemplar adlı LNG terminal gemisi kiraladı. Yapılan açıklamada "Exemplar, Finlandiya'nın arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda Baltık Denizi bölgesinin ihtiyaçlarına daha geniş bir şekilde hizmet edecek" ifadeleri kullanıldı. 10 yıllığına kiralanan yüzer LNG terminal gemisi Finlandiya ve Estonya'nın Rus boru hattı gazına olan bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlayacağı vurgulandı.

Kiralanan geminin depolama ve tedarik kapasitesi hem Finlandiya hem de Estonya'nın gaz ihtiyaçları için yeterli olduğu ve gemiye ayda 2-3 kez LNG yüklendiği belirtildi.