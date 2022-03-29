SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan’ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich detayı...

ABRAMOVİCH DETAYI

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaş nedeniyle yaptırım uygulamaya başladı. Uygulanan yaptırımlar Rus oligarlara da sıçramıştı. O oligarklardan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, önce kulübünü sattı. Daha sonra ise yatlarını Türkiye'den ülkesine götürdü. Abramovich, bugün müzakere masasında yer aldı. Tarafların uzlaşması için Abramovich de arabuluculuk yapacak. Rus oligark, daha önce de barışın tesis edilmesi için görev almaya hazır olduğunu belirtmişti. Abramovich'in zehirlendiği de iddia edilmişti.