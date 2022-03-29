SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan’ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich detayı...

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük sorumluluk alarak müzakereleri İstanbul'a taşıdı. Savaşın 34'üncü gnünde Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen barış görüşmelerinde Türkiye arabuluculuk rolü üstlenmiyor. Ancak tarafların talebi durumunda Türkiye'nin arabuluculuk yapmaya hazır olduğu bildirildi. Kritik zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na geldi, dünyaya seslendi. Erdoğan, heyetlerle sohbet ettikten sonra, temennilerini ileterek Özbekistan ziyareti için salondan ayrıldı. Rus ve Ukrayna heyeti barış için büyük çaba harcayan Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Rusya-Ukrayna savaşı 34'üncü gününe girdi. Savaşın ateşkesle durması, sonrasında barış ile sonuçlanması için Belarus'ta yapılan müzakereler Türkiye'ye taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Türkiye'yi tutumundan ötürü takdir ederken, güven duyduklarını belirtti. Masa bugün Dolmabahçe'de kurulurken, dünya heyetlerin görüşmesinden çıkacak sonucu merakla bekliyor.LİDERLER ZİRVESİNE KAPI ARALANIR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i aynı masaya oturtmaya ikna etmeye çalışırken, bugünkü müzakerelerden çıkacak olumlu mesajların hayli önemli olacağı belirtiliyor. Tarafların bazı şartlardan taviz vermeye hazır olması, liderler zirvesinin yakın olduğu izlenimi veriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'YE GELDİ, DÜNYAYA SESLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müzakere heyetlerini ziyaret için İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geldi. Erdoğan, burada dünyaya seslendi. Müzakere heyetlerinin barış için büyük sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Dünya sizden müjde bekliyor' dedi. Erdoğan, arabuluculuk için Türkiye'nin her türlü adımı atacağını da söyledi.
"LİDERLER ZİRVESİNE DE TALİBİZ"
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, mevkidaşları Putin ve Zelenskiy'e de seslenmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, 'Dostlarım' dediği devlet başkanlarına, 'Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi. Erdoğan, bugün çıkacak kararların lideler zirvesine kapı aralayacağına inandığını da ifade etti.
AYAKTA ALKIŞLADILAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile konuştu. Heyetler yapıcı yutumundan dolayı Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, daha sonra salondan ayrılarak Özbekistan'a gitti.
ABRAMOVİCH DETAYI
ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaş nedeniyle yaptırım uygulamaya başladı. Uygulanan yaptırımlar Rus oligarlara da sıçramıştı. O oligarklardan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, önce kulübünü sattı. Daha sonra ise yatlarını Türkiye'den ülkesine götürdü. Abramovich, bugün müzakere masasında yer aldı. Tarafların uzlaşması için Abramovich de arabuluculuk yapacak. Rus oligark, daha önce de barışın tesis edilmesi için görev almaya hazır olduğunu belirtmişti. Abramovich'in zehirlendiği de iddia edilmişti.